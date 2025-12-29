Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым
Президент Владимир Путин 29 декабря проведет встречу в Кремле с губернатором Московского региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Один из важнейших регионов нашей страны, регулярно Воробьев докладывает главе государства о том, как обстоят дела в этом субъекте», – отметил он.
Песков добавил, что 29 декабря Путин также проведет рабочее совещание и другие мероприятия, о которых Кремль проинформирует позже.
Предыдущая встреча российского лидера с Воробьевым состоялась 8 апреля. Глава Московской области проинформировал Путина о проектах в сфере транспорта и медицины. Кроме того, обсуждались другие социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, а также меры поддержки школьных учителей.