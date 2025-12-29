Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым

Предыдущая встреча российского лидера с Воробьевым состоялась 8 апреля. Глава Московской области проинформировал Путина о проектах в сфере транспорта и медицины. Кроме того, обсуждались другие социальные вопросы, в том числе помощь участникам спецоперации и их семьям, а также меры поддержки школьных учителей.