Кремль оценит переговоры во Флориде после разговора Путина и Трампа
В Кремле пока не могут оценить переговоры между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, так как не знают, как они прошли. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге.
«По следам этих разговоров два президента – я имею ввиду, президент России и президент США – договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию», – уточнил Песков.
28 декабря во Флориде состоялись переговоры между Трампом и Зеленским. Рассматривались вопросы мирного урегулирования, включая план США и внесенные в него предложения. По словам Зеленского, подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%, а американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.
Президент США говорил, что удалось достичь согласия по 95% вопросам урегулирования, но остаются не урегулированными один-два наиболее сложных вопроса. В том числе, нерешенным остается территориальный вопрос. Перед встречей Трамп созвонился Путиным.