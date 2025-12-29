В Кремле согласились со словами Трампа о приближении мира на Украине
Кремль согласен с оценкой президента США Дональда Трампа насчет финальной стадии переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Конечно», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
28 декабря во Флориде прошли переговоры между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования, в том числе американский мирный план и внесенные в него предложения. По словам Зеленского, подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%, а американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.
Трамп, в свою очередь, говорил, что удалось достичь согласия по 95% вопросам урегулирования, но остаются не урегулированными один – два наиболее сложных вопроса. В том числе, нерешенным остается территориальный вопрос. Перед встречей Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным.