В Кремле согласились со словами Трампа о приближении мира на Украине

28 декабря во Флориде прошли переговоры между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы мирного урегулирования, в том числе американский мирный план и внесенные в него предложения. По словам Зеленского, подготовленный Киевом план был согласован на встрече на 90%, а американская сторона «на 100%» согласна с разделами документа насчет гарантий безопасности со стороны США.