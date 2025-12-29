Газета
Политика

Путин рассказал о прорыве обороны ВСУ на Запорожском направлении

Ведомости

Войска группировки «Восток» прорвали оборону противника и развивают наступление в направлении города Запорожье. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Войска группировки, форсировав реку Гайчур, прорвали оборону противника и хорошим темпом развивают наступление в направлении Запорожья», – подчеркнул лидер РФ.

29 декабря Путин провел совещание, посвященное ситуации в зоне спецоперации. С докладами выступили начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов и командующие группировками войск.

Президент также обратился к военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и поблагодарил их за службу. По его словам, в успехах на фронте решающая роль принадлежит российским солдатам и офицерам, которые ежедневно проявляют мужество и героизм.

«Хочу обратиться к ним напрямую и подчеркнуть: уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служению Родине», – заявил Путин.