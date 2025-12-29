Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поблагодарил российских военных за успехи и поздравил их с Новым годом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обратился со словами благодарности ко всем российским военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.

«Решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что военнослужащие ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуя собой. Президент отметил, что они – пример служения Родине, ведь они работают и выполняют свои боевые задачи на благо России.

«Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом», – сказал он.

В ходе совещания глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте