Путин поблагодарил российских военных за успехи и поздравил их с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин обратился со словами благодарности ко всем российским военнослужащим, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации.
«Решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что военнослужащие ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуя собой. Президент отметил, что они – пример служения Родине, ведь они работают и выполняют свои боевые задачи на благо России.
«Благодарю вас за доблестную службу Отечеству и поздравляю с наступающим Новым годом», – сказал он.
В ходе совещания глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВСУ больше не проводят наступательные операции, а только пытаются замедлить продвижение российских войск.