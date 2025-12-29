Грушко: Киев устраивает провокации во время деликатных фаз переговоров
Украина устраивает провокации всякий раз, когда переговорный процесс входит в деликатную фазу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Я хотел бы сказать, что это становится уже практикой», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Грушко, руководство Украины намеренно не дает сформироваться условиям для достижения мирного урегулирования.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.
29 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Переговоры между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским прошли 28 декабря во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования. Перед этой встречей Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил о намерении вновь связаться с российским лидером после контактов с Зеленским.