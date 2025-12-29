Ушаков: Трамп проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп и его союзники проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, американская сторона в «наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта». Зеленскому было рекомендовано не пытаться получить передышку для своей армии, требуя временного прекращения огня, добавил Ушаков.
Он отметил, что переговоры идут в правильном направлении, однако для украинской власти все еще остается поле для различных интерпретаций с целью уклонения от своих обязательств.
Переговоры между Трампом и Зеленским прошли 28 декабря во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования. Перед этой встречей Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил о намерении вновь связаться с российским лидером после контактов с Зеленским.
29 декабря Трамп вновь провел телефонный разговор с Путиным по Украине. Представитель Белого дома назвала диалог глав государств позитивным.