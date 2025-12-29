Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Трамп проинформировал Путина об итогах переговоров с Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и его союзники проинформировали российского лидера Владимира Путина об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, американская сторона в «наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта». Зеленскому было рекомендовано не пытаться получить передышку для своей армии, требуя временного прекращения огня, добавил Ушаков.

Он отметил, что переговоры идут в правильном направлении, однако для украинской власти все еще остается поле для различных интерпретаций с целью уклонения от своих обязательств.

Переговоры между Трампом и Зеленским прошли 28 декабря во Флориде. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования. Перед этой встречей Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил о намерении вновь связаться с российским лидером после контактов с Зеленским.

29 декабря Трамп вновь провел телефонный разговор с Путиным по Украине. Представитель Белого дома назвала диалог глав государств позитивным.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте