Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду

Шахматистка одержала победу на чемпионате мира по рапиду 28 декабря. По итогам 11 туров Горячкина набрала 8,5 очка. Такое же количество баллов было у действующей чемпионки из Индии Хампи Конеру и представительницы Китая Чжу Цзиньэр. Горячкина и Цзиньэр опередили Конеру и провели решающий тай-брейк. В дополнительных партиях россиянка переиграла соперницу со счетом 1,5–0,5.