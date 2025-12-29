Путин поздравил шахматистку Горячкину с победой на чемпионате мира по рапиду
Президент РФ Владимир Путин поздравил шахматистку Александру Горячкину с победой на чемпионате мира – 2026 по рапиду (быстрым шахматам). Поздравление опубликовали на сайте Кремля.
Горячкина показала «победный настрой и высший класс мастерства» и преподнесла «прекрасный новогодний подарок своим наставникам, близким и, конечно, всем поклонникам шахмат в нашей стране», заявил президент.
«Желаю вам дальнейших спортивных успехов и всего наилучшего. С наступающими праздниками», – заключил Путин.
Шахматистка одержала победу на чемпионате мира по рапиду 28 декабря. По итогам 11 туров Горячкина набрала 8,5 очка. Такое же количество баллов было у действующей чемпионки из Индии Хампи Конеру и представительницы Китая Чжу Цзиньэр. Горячкина и Цзиньэр опередили Конеру и провели решающий тай-брейк. В дополнительных партиях россиянка переиграла соперницу со счетом 1,5–0,5.
Горячкиной 27 лет. Она также является трехкратной чемпионкой России (2015, 2017, 2020) и победительницей Кубка мира – 2023.