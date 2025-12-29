Газета
Захарова пообещала Киеву недипломатический ответ на атаку на резиденцию Путина

Ведомости

Ответ России на попытку Украины атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

«Они начали демонстрировать прямо и косвенно, что теперь для них нет никаких ограничений в принципе», – добавила она.

Захарова отметила, что атака является пощечиной президенту США Дональду Трампу, ведь украинский лидер Владимир Зеленский привых так обходиться с целым рядом мировых лидеров.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Всего в атаке участвовали 91 беспилотник. Все они были уничтожены.

Путин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил, что Россия ответит на украинскую атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области, сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа.

