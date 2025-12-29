Захарова пообещала Киеву недипломатический ответ на атаку на резиденцию Путина

Путин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил, что Россия ответит на украинскую атаку по резиденции президента РФ в Новгородской области, сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа.