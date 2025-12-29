Газета
Политика

Медведев: Зеленскому придется прятаться до конца жизни

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется прятаться до конца жизни, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Он добавил, что украинский лидер пытается сорвать мирный переговоры и хочет продолжения войны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента в Новгородской области. Всего в атаке участвовал 91 беспилотник. Все они были уничтожены.

Глава ведомства подчеркнул, что атака произошла во время контактов между Россией и США по урегулированию конфликта. Москва не будет выходить из переговоров по мирному урегулированию в связи с этим инцидентом. Но с учетом «окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма» позиция РФ будет пересмотрена.

