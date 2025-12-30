Первая женщина–премьер Бангладеш Халеда Зия скончалась на 81-м году жизни

В январе 2025 г. Верховный суд оправдал Зию по последнему коррупционному делу, что открывало ей путь к участию в выборах. Несмотря на многолетние проблемы со здоровьем и период тюремного заключения, в ноябре она заявляла о намерении участвовать в парламентских выборах, запланированных на февраль 2026 г.