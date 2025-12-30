Первая женщина–премьер Бангладеш Халеда Зия скончалась на 81-м году жизни
Бывший премьер-министр Бангладеш и лидер Бангладешской националистической партии (БНП) Халеда Зия скончалась в возрасте 80 лет. Об пишет The Guardian со ссылкой на пресс-службу партии.
«Председатель БНП и бывший премьер-министр, национальный лидер Бегум Халеда Зия ушла из жизни, сразу после утренней молитвы фаджр», – говорится в заявлении партии.
Зия была первой женщиной – премьер-министром Бангладеш и одной из ключевых фигур национальной политики на протяжении нескольких десятилетий, пишет The Guardian. Ее соперничество с экс-главой правительства Шейх Хасиной во многом определяло политическую жизнь страны.
В январе 2025 г. Верховный суд оправдал Зию по последнему коррупционному делу, что открывало ей путь к участию в выборах. Несмотря на многолетние проблемы со здоровьем и период тюремного заключения, в ноябре она заявляла о намерении участвовать в парламентских выборах, запланированных на февраль 2026 г.
В конце ноября Зия была госпитализирована, и ее состояние постепенно ухудшалось. В последние дни временный лидер Бангладеш Мухаммад Юнус призывал граждан молиться за нее, называя Зию «источником вдохновения для нации».
Зия занимала пост премьер-министра дважды – в 1991–1996 гг. и 2001–2006 гг. Ее политическая карьера была тесно связана с БНП, основанной ее супругом, бывшим президентом Зиавуром Рахманом, погибшим в результате военного переворота в 1981 г.