Песков: Россия продолжает переговорный процесс и диалог с США

В ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта.