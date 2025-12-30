Песков: Россия продолжает переговорный процесс и диалог с США
Россия не выходит из переговорного процесса, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва намерена продолжать диалог, прежде всего с Соединенными Штатами.
При этом российская переговорная позиция, как и прежде, не будет раскрываться публично. Песков также отказался комментировать местонахождение президента РФ Владимира Путина, заявив, что эта тема не подлежит обсуждению в текущих условиях.
В ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта.