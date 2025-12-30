Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия продолжает переговорный процесс и диалог с США

Ведомости

Россия не выходит из переговорного процесса, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва намерена продолжать диалог, прежде всего с Соединенными Штатами.

При этом российская переговорная позиция, как и прежде, не будет раскрываться публично. Песков также отказался комментировать местонахождение президента РФ Владимира Путина, заявив, что эта тема не подлежит обсуждению в текущих условиях.

В ночь на 29 декабря Украина атаковала беспилотниками государственную резиденцию президента России в Новгородской области. В налете участвовал 91 дрон, все они были уничтожены. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что атака произошла в период контактов между Россией и США по урегулированию конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её