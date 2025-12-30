Песков назвал безумием отрицание атаки на резиденцию Путина
Президент Украины Владимир Зеленский и многие западные СМИ пытаются отрицать факт атаки Киева на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Это совершенно безумные утверждения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики <...> Что касается обломков, то это, естественно, это тема для наших военных», – добавил он, говоря о потенциальных доказательствах налета украинских БПЛА.
В ночь на 29 декабря украинская сторона атаковала государственную резиденцию президента России в Новгородской области. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, участие в атаке принял 91 беспилотник. Все они были уничтожены. После этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.