Мирзиёев осудил атаку на резиденцию Путина

В ночь на 29 декабря украинская сторона атаковала государственную резиденцию президента России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, участие в атаке принял 91 беспилотник. Все они были уничтожены. После этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.