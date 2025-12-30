Мирзиёев осудил атаку на резиденцию Путина
Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. В его рамках последний высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию российского лидера. Об этом сообщает Кремль.
Кроме того, президент Узбекистана осудил «столь безрассудные террористические действия киевского режима».
Российский и узбекистанский лидеры также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили удовлетворение достигнутыми успехами в развитии стратегического партнерства Москвы и Ташкента.
В ночь на 29 декабря украинская сторона атаковала государственную резиденцию президента России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, участие в атаке принял 91 беспилотник. Все они были уничтожены. После этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.