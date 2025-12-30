Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мирзиёев осудил атаку на резиденцию Путина

Ведомости

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели телефонный разговор. В его рамках последний высказал возмущение в связи с атакой украинских беспилотников на резиденцию российского лидера. Об этом сообщает Кремль.

Кроме того, президент Узбекистана осудил «столь безрассудные террористические действия киевского режима».

Российский и узбекистанский лидеры также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и выразили удовлетворение достигнутыми успехами в развитии стратегического партнерства Москвы и Ташкента.

В ночь на 29 декабря украинская сторона атаковала государственную резиденцию президента России. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, участие в атаке принял 91 беспилотник. Все они были уничтожены. После этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что американский лидер был шокирован и возмущен новостью о нападении на резиденцию главы государства.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь