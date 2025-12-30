Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ и интернете

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает запрет пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в СМИ и интернете, сообщает пресс-служба президента.

Закон вводит административную ответственность за противоправный контент, к которому отнесена и ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)‑пропаганда. В качестве наказаний предусмотрены штрафы и административный арест сроком до 10 суток.

В России в марте 2024 г. Минюст России в соответствии с решением Верховного суда включил в перечень запрещенных и ликвидированных «Международное общественное движение ЛГБТ» (движение признано экстремистским и запрещено в России) и его структурные подразделения. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь