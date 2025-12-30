Токаев подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ и интернете
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает запрет пропаганды ЛГБТ
Закон вводит административную ответственность за противоправный контент, к которому отнесена и ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)‑пропаганда. В качестве наказаний предусмотрены штрафы и административный арест сроком до 10 суток.
В России в марте 2024 г. Минюст России в соответствии с решением Верховного суда включил в перечень запрещенных и ликвидированных «Международное общественное движение ЛГБТ» (движение признано экстремистским и запрещено в России) и его структурные подразделения. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.