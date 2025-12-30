Дания первой в Европе полностью прекратила доставку бумажных писем
Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от доставки бумажных писем, пишет CNN.
Решение связано с резким сокращением объема писем на фоне цифровизации. В 2024 г. количество отправленных писем в Дании оказалось более чем на 90% ниже, чем в начале 2000-х гг. Большинство жителей страны перешли на электронные способы общения, а государственные органы практически полностью отказались от бумажной переписки, используя цифровые порталы.
В рамках реформы PostNord начала демонтаж около 1500 почтовых ящиков по всей стране. Продажа этих ящиков вызвала ажиотаж среди датчан и стала символом ухода эпохи традиционной почты. При этом компания продолжит доставку посылок, поскольку рынок электронной коммерции остается востребованным.
Отправка писем теперь будет возможна через частных операторов и специальные пункты приема в магазинах. Вместе с тем эксперты и общественные организации отмечают, что отказ от бумажной почты может создать сложности для пожилых людей и других групп населения, менее адаптированных к цифровым технологиям.
Власти подчеркивают, что решение отражает высокий уровень цифровизации страны и может со временем стать примером для других государств Европы.