Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дания первой в Европе полностью прекратила доставку бумажных писем

Ведомости

Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от доставки бумажных писем, пишет CNN.

Решение связано с резким сокращением объема писем на фоне цифровизации. В 2024 г. количество отправленных писем в Дании оказалось более чем на 90% ниже, чем в начале 2000-х гг. Большинство жителей страны перешли на электронные способы общения, а государственные органы практически полностью отказались от бумажной переписки, используя цифровые порталы.

В рамках реформы PostNord начала демонтаж около 1500 почтовых ящиков по всей стране. Продажа этих ящиков вызвала ажиотаж среди датчан и стала символом ухода эпохи традиционной почты. При этом компания продолжит доставку посылок, поскольку рынок электронной коммерции остается востребованным.

Отправка писем теперь будет возможна через частных операторов и специальные пункты приема в магазинах. Вместе с тем эксперты и общественные организации отмечают, что отказ от бумажной почты может создать сложности для пожилых людей и других групп населения, менее адаптированных к цифровым технологиям.

Власти подчеркивают, что решение отражает высокий уровень цифровизации страны и может со временем стать примером для других государств Европы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её