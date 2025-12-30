Россиянам из Донбасса и Крыма начали отказывать во въезде в Грузию

В 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом он отменил визовый режим для грузинских граждан. 19 мая того же года из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси.