Россиянам из Донбасса и Крыма начали отказывать во въезде в Грузию
Гражданам России родом из Крыма, Донбасса и некоторых республик начали отказывать во въезде в Грузию. Об этом сообщили в Telegram-канале секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
Ограничения затронули россиян, у которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
В диппредставительстве рекомендовали туристам «тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски» при въезде в страну.
30 декабря Telegram-канал «Крыша Турдома» сообщил, что россиян с указанными в загранпаспортах местами рождения в Крыму и Луганске не пустили в грузинский Батуми. Ограничение затронуло шестерых пассажиров рейса.
В 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом он отменил визовый режим для грузинских граждан. 19 мая того же года из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси.