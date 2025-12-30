Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россиянам из Донбасса и Крыма начали отказывать во въезде в Грузию

Ведомости

Гражданам России родом из Крыма, Донбасса и некоторых республик начали отказывать во въезде в Грузию. Об этом сообщили в Telegram-канале секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

Ограничения затронули россиян, у которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В диппредставительстве рекомендовали туристам «тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски» при въезде в страну.

30 декабря Telegram-канал «Крыша Турдома» сообщил, что россиян с указанными в загранпаспортах местами рождения в Крыму и Луганске не пустили в грузинский Батуми. Ограничение затронуло шестерых пассажиров рейса.

В 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом он отменил визовый режим для грузинских граждан. 19 мая того же года из Москвы отправился первый за четыре года коммерческий самолет в Тбилиси.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте