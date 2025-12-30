Евротоннель между Великобританией и Францией возобновил работу после сбоя
В работе евротоннеля между Великобританией и Францией под Ла-Маншем произошел сбой из-за проблем с контактной сетью. Об этом сообщает Sky News. По состоянию на 16:07 по местному времени (18:07 мск) тоннель возобновил работу, по нему также начали постепенно пускать рейсы.
Тем не менее, из-за сохраняющихся проблем с воздушным электроснабжением компания Eurostar, занимающаяся железнодорожными пассажирскими перевозками во Франции и Великобритании, призвала пассажиров воздержаться от поездок 30 декабря. Сообщается, что отправление поездов может сопровождаться серьезными задержками и возможной отменой рейсов в последний момент.
Компания Getlink, которая управляет туннелем и осуществляет его эксплуатацию, сообщила, что проблема с электроснабжением поездов возникла в ночь на 30 декабря. В результате все рейсы в Лондон и из города были отменены. Компания Eurostar рекомендовала пассажирам переносить поездки на другие даты.
Представитель компании Eurostar сообщил, что поезд Le Shuttle, сломавшийся в тоннеле под Ла-Маншем, был перемещен. Он уточнил, что никто из пассажиров в ходе инцидента не застрял внутри туннеля.