Евротоннель между Великобританией и Францией возобновил работу после сбоя

Компания Getlink, которая управляет туннелем и осуществляет его эксплуатацию, сообщила, что проблема с электроснабжением поездов возникла в ночь на 30 декабря. В результате все рейсы в Лондон и из города были отменены. Компания Eurostar рекомендовала пассажирам переносить поездки на другие даты.