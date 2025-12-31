В Госдуме предложили добавлять три дня отпуска за работу в новогоднюю ночь

Парламентарии отмечают, что хотя работа в праздничный день оплачивается в повышенном размере или компенсируется отгулом, специальных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь законодательством не предусмотрено. Авторы инициативы считают, что такая мера станет справедливой компенсацией для тех, кто вынужден работать в этот период, повысит мотивацию сотрудников и снизит кадровую напряженность в важных отраслях.