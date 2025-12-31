Газета
В Госдуме предложили добавлять три дня отпуска за работу в новогоднюю ночь

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести дополнительные три дня оплачиваемого отпуска для работников, занятых в ночную смену с 31 декабря на 1 января. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение, направленное министру труда Антону Котякову.

Парламентарии отмечают, что хотя работа в праздничный день оплачивается в повышенном размере или компенсируется отгулом, специальных гарантий именно за труд в новогоднюю ночь законодательством не предусмотрено. Авторы инициативы считают, что такая мера станет справедливой компенсацией для тех, кто вынужден работать в этот период, повысит мотивацию сотрудников и снизит кадровую напряженность в важных отраслях.

31 декабря в России начались самые продолжительные новогодние каникулы за последние двенадцать лет. Официальный отдых продлится до 11 января 2026 г. включительно. Первым рабочим днем нового года станет понедельник, 12 января.

