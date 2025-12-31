Газета
Лукашенко и Путин по телефону поздравили друг друга с Новым годом

Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главы государств поздравили друг друга с Новым годом, Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению российского коллеги, пишет «БелТА».

В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию последних дней, включая атаку беспилотников на резиденцию президента России. Были затронуты и другие актуальные вопросы. Лукашенко и Путин договорились о предстоящих встречах и совместных мероприятиях после новогодних праздников.

31 декабря Путин выступил из Кремля с традиционным новогодним обращением к россиянам. Первыми поздравление главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки. Он подчеркнул значение единства и взаимной поддержки для будущего государства, его суверенитета и безопасности. Глава государства также пожелал всем жителям страны здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также любви, которая вдохновляет.

