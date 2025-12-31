Зеленский уволил главу украинского фондового регулятора
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет украинская интернет-газета «Страна».
Магомедов занимал этот пост с 23 февраля 2021 г. Издание указывает, что Магомедов считался человеком, близким к бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку.
Ермак подал в отставку на фоне расследования антикоррупционных ведомств. 28 ноября национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски у Ермака. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что экс-главе офиса президента могут предъявить обвинение в рамках дела Тимура Миндича.