Зеленский уволил главу украинского фондового регулятора

Ермак подал в отставку на фоне расследования антикоррупционных ведомств. 28 ноября национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура страны провели обыски у Ермака. Затем депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что экс-главе офиса президента могут предъявить обвинение в рамках дела Тимура Миндича.