В Нью-Йорке на Таймс-сквер в новогоднюю ночь впервые спустятся два шара

Новогодний шар на Таймс-сквер (Times Square Ball), установленный на крыше небоскреба Уан-Таймс-Сквер, является центральным элементом празднования Нового года в Нью-Йорке. Традиция его спуска была основана в 1907 г., и с тех пор он ежегодно, за исключением военных лет светомаскировки 1942 и 1943 гг., совершает свой 23-метровый спуск за 60 секунд до полуночи 31 декабря, отмечая начало нового года. За более чем столетие шар претерпел значительную эволюцию: от простой конструкции из железа и дерева с электрическими лампочками диаметром 1,5 м он превратился в сферу весом свыше 5 т и диаметром 3,6 м, покрытую кристаллическими панелями и светодиодами.