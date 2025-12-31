В Нью-Йорке на Таймс-сквер в новогоднюю ночь впервые спустятся два шара
В честь предстоящего 250-летнего юбилея независимости США новогодние празднования в Нью-Йорке пройдут в необычном формате. В ночь на 1 января на Таймс-сквер после традиционного спуска праздничного шара состоится второе, дополнительное шоу, сообщает NBC News.
Организаторы из Times Square Alliance совместно с комиссией America250 запланировали второй спуск шара в 00:04 по местному времени. На этот раз шар будет выполнен в красно-бело-синей цветовой гамме, а момент будет сопровождаться выбросом тонны конфетти и пиротехническим шоу под песню America the Beautiful. Кроме того, аналогичное мероприятие также запланировано на 3 июля 2026 г., в канун Дня независимости.
Новогодний шар на Таймс-сквер (Times Square Ball), установленный на крыше небоскреба Уан-Таймс-Сквер, является центральным элементом празднования Нового года в Нью-Йорке. Традиция его спуска была основана в 1907 г., и с тех пор он ежегодно, за исключением военных лет светомаскировки 1942 и 1943 гг., совершает свой 23-метровый спуск за 60 секунд до полуночи 31 декабря, отмечая начало нового года. За более чем столетие шар претерпел значительную эволюцию: от простой конструкции из железа и дерева с электрическими лампочками диаметром 1,5 м он превратился в сферу весом свыше 5 т и диаметром 3,6 м, покрытую кристаллическими панелями и светодиодами.