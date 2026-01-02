Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Fox News: госдеп вновь рекомендовал гражданам США не посещать Россию

Ведомости

Госдеп США вновь рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию. Ведомство приняло такое решение в связи с «высокими рисками, связанными с терроризмом, неправомерными задержаниями и произвольным соблюдением законов». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соответствующий документ. 

В рекомендации говорится, что после приостановки деятельности американских консульств в России должностные лица ограничены в возможности помогать соотечественникам. 

Кроме того, американским туристам, направляющимся в РФ, рекомендовали не брать с собой электронные устройства, поскольку, по предположению госдепа, все они «контролируются».

«Граждане США в России должны немедленно уехать. Российские должностные лица часто допрашивают и угрожают гражданам США без причины», – отметили в госдепе.

Американская сторона неоднократно рекомендовала своим гражданам покинуть Россию. В 2022 г. после соответствующего сообщения посольства США дипломаты подчеркнули, что помощь при возникновении проблем на границе или внутри страны ограничена.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь