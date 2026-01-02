Fox News: госдеп вновь рекомендовал гражданам США не посещать Россию
Госдеп США вновь рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию. Ведомство приняло такое решение в связи с «высокими рисками, связанными с терроризмом, неправомерными задержаниями и произвольным соблюдением законов». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соответствующий документ.
В рекомендации говорится, что после приостановки деятельности американских консульств в России должностные лица ограничены в возможности помогать соотечественникам.
Кроме того, американским туристам, направляющимся в РФ, рекомендовали не брать с собой электронные устройства, поскольку, по предположению госдепа, все они «контролируются».
«Граждане США в России должны немедленно уехать. Российские должностные лица часто допрашивают и угрожают гражданам США без причины», – отметили в госдепе.
Американская сторона неоднократно рекомендовала своим гражданам покинуть Россию. В 2022 г. после соответствующего сообщения посольства США дипломаты подчеркнули, что помощь при возникновении проблем на границе или внутри страны ограничена.