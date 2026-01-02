Fox News: госдеп вновь рекомендовал гражданам США не посещать Россию

Госдеп США вновь рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Россию. Ведомство приняло такое решение в связи с «высокими рисками, связанными с терроризмом, неправомерными задержаниями и произвольным соблюдением законов». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соответствующий документ.