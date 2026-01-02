Олег Иващенко возглавит ГУР Украины вместо Буданова

Иващенко на новом посту сменит Кирилла Буданова, которому Зеленский несколькими часами ранее предложил возглавить офис президента Украины. Ротация с поста главы ГУР на должность руководителя администрации президента сигнализирует о том, что Киев не собирается идти по мирному треку и продолжит террористические атаки, заявлял заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии «Ведомостям». Он назвал назначение Буданова символическим, поскольку «после ряда терактов вторым человеком на Украине назначен их главный организатор».