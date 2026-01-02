Олег Иващенко возглавит ГУР Украины вместо Буданова
Новым руководителем главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины станет Олег Иващенко, который занимает пост руководителя Службы внешней разведки страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины», – написал Зеленский по итогам встречи с новым главой военной разведки.
Иващенко родился в 9 сентября 1969 г. В октябре 2017 г. в звании генерал-майора работал первым заместителем начальника главного управления разведки министерства обороны Украины , заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил Украины по разведке.
С 2021 г. одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего вооруженными силами Украины. Выполнял эти обязанности до 26 марта 2024 г., когда указом Зеленского назначен председателем Службы внешней разведки Украины.
Иващенко на новом посту сменит Кирилла Буданова, которому Зеленский несколькими часами ранее предложил возглавить офис президента Украины. Ротация с поста главы ГУР на должность руководителя администрации президента сигнализирует о том, что Киев не собирается идти по мирному треку и продолжит террористические атаки, заявлял заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии «Ведомостям». Он назвал назначение Буданова символическим, поскольку «после ряда терактов вторым человеком на Украине назначен их главный организатор».