Политика

Директор ЗАЭС исключил возможность совместного управления станцией

Ведомости

Совместное управление на Запорожской АЭС невозможно представить, так как станция является российским объектом. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Черничук пояснил в интервью ТАСС, что станция эксплуатируется российским оператором (АО «ЭО ЗАЭС») и российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ. «И другую форму физического управления станцией – это сесть за руль и рулить совместно – я, честно говоря, не представляю», – сказал директор ЗАЭС.

«Коммерсантъ» писал 25 декабря, что президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с представителями российского бизнеса сообщил об обсуждении совместного с американской стороной управления ЗАЭС. Официально Кремль не комментировал такую возможность. «Сейчас полагаем нецелесообразным публичные комментарии по отдельным пунктам обсуждения», – сказал 29 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

