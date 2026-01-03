Директор ЗАЭС исключил возможность совместного управления станцией

Черничук пояснил в интервью ТАСС, что станция эксплуатируется российским оператором (АО «ЭО ЗАЭС») и российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ. «И другую форму физического управления станцией – это сесть за руль и рулить совместно – я, честно говоря, не представляю», – сказал директор ЗАЭС.