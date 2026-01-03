Директор ЗАЭС исключил возможность совместного управления станцией
Совместное управление на Запорожской АЭС невозможно представить, так как станция является российским объектом. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Черничук пояснил в интервью ТАСС, что станция эксплуатируется российским оператором (АО «ЭО ЗАЭС») и российским персоналом по нормам, законам и правилам РФ. «И другую форму физического управления станцией – это сесть за руль и рулить совместно – я, честно говоря, не представляю», – сказал директор ЗАЭС.
«Коммерсантъ» писал 25 декабря, что президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с представителями российского бизнеса сообщил об обсуждении совместного с американской стороной управления ЗАЭС. Официально Кремль не комментировал такую возможность. «Сейчас полагаем нецелесообразным публичные комментарии по отдельным пунктам обсуждения», – сказал 29 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.