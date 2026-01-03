Газета
Главная / Политика /

WSJ: Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после ухода авиации США

Ведомости

Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

До этого официальные лица США подтвердили, что в Венесуэле проводится военная операция, писала газета. В самой республике целью атаки назвали захватом ресурсов и сменой режима.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ранее запретило полеты над Венесуэлой из-за «потенциально опасной ситуации». В уведомлении FAA (NOTAM) упоминается «продолжающаяся военная деятельность», сообщил NBC News. Там говорится, что речь идет о чрезвычайном приказе, а решение распространяется на всех американских авиаперевозчиков.

Взрывы в Каракасе и других частях республики произошли в ночь на 3 января после того, как президент США Дональд Трамп ранее пригрозил наземными ударами по Венесуэле. Удары последовали за кампанией американских атак по судам, которые США считают причастными к наркоторговле в Карибском море.

