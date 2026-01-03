Президент Колумбии назвал атакованные США объекты в Венесуэле
Президент Колумбии Густаво Петро обнародовал список объектов в Венесуэле, которые 3 января подверглись атаке США. Среди них законодательный дворец в Каракасе, аэропорты и вертолетная база.
Бомбардировке в том числе подвергся аэропорт Ла Карлотта, он выведен из строя, сообщил Петро в X. Частный аэропорт Каракаса в Чаральяве также разбомблен и выведен из строя. США атаковали и базу самолетов F-16 в Баркисимето. Военная вертолетная база Игероте после ударов выведена из строя. Вся южная часть Каракаса находится без электроснабжения, говорится в сообщении.
По данным NYT, с начала взрывов 3 января ни один высокопоставленный венесуэльский правительственный чиновник или военный не появлялся на публике. Местонахождение президента Николаса Мадуро неизвестно. Однако президент США Дональд Трамп позднее сообщил, что Мадуро вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны.