Президент Колумбии назвал атакованные США объекты в Венесуэле

Бомбардировке в том числе подвергся аэропорт Ла Карлотта, он выведен из строя, сообщил Петро в X. Частный аэропорт Каракаса в Чаральяве также разбомблен и выведен из строя. США атаковали и базу самолетов F-16 в Баркисимето. Военная вертолетная база Игероте после ударов выведена из строя. Вся южная часть Каракаса находится без электроснабжения, говорится в сообщении.