Минобороны Венесуэлы собирает данные о погибших и раненых после атаки США
После нападения США на Венесуэлы республика собирает информацию о раненых и погибших, сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.
В ранние часы 3 января венесуэльский народ стал объектом «самой преступной военной агрессии» со стороны правительства США, заявил министр в видеообращении. «В настоящее время ведется сбор информации о раненых и погибших», – приводит его слова «РИА Новости». Американское вторжение стало «самым вопиющим злодеянием», которое пережила страна, заявил министр.
NYT отмечает, что Лопес стал первым высокопоставленным чиновником, кто выступил с публичным заявлением после начала американской атаки. По данным газеты, министр обороны страны считается ключевым членом коалиции президента Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе со своей женой был захвачен и эвакуирован из страны. Официально в Белом доме пока не комментировали произошедшее.