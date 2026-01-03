МИД России осудил нападение США на Венесуэлу
США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы, ситуация вызывает глубокую озабоченность и осуждение, говорится в заявлении МИД России в связи с атакой США на республику.
В Москве сочли несостоятельными предлоги, которые США приводят в обоснование своих действий. По мнению российского МИДа, сейчас важно не допустить дальнейшей эскалации и найти выход из положения через диалог.
«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 г. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», – говорится в заявлении.
Внешнеполитическое ведомство подтвердило поддержку курсу боливарианского руководства, «направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны». В Москве также поддержали заявление венесуэльских властей и руководства стран Латинской Америки о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.