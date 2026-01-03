На Украину прибыли советники по национальной безопасности стран Европы
В Киев прибыли советники по национальной безопасности европейских стран, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
По его данным, во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. В Киев также приехали представители НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии.
«Впереди насыщенный рабочий день: вопросы безопасности, экономические вопросы, работа с рамочными документами, координация дальнейших шагов с партнерами», – написал Умеров в своем Telegram-канале.
Ранее Умеров посетил Турцию, где в Анкаре встретился с министром иностранных дел страны Хаканом Фиданом. Стороны обсудили «ситуацию с безопасностью, ход переговорных процессов и координацию дальнейших шагов», сообщал глава СНБО.