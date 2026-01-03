На Украину прибыли советники по национальной безопасности стран Европы

По его данным, во встречах принимают участие представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании. В Киев также приехали представители НАТО, Европейского совета и Еврокомиссии.