Медведев назвал операцию США в Венесуэле «блестящим шагом к Нобелю»
Действия Вашингтона в Венесуэле – это «еще один блестящий шаг к Нобелю», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя американскую операцию.
По его словам, США провели жесткую военную операцию в независимой стране, которая ничем не угрожала Америке. Президенту США Дональду Трампу, как отметил зампред Совбеза, следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, в другом месте – на Украине.
«Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, еще один блестящий шаг к Нобелю», – сказал Медведев «РИА Новости».
Он добавил, что гарантией надежной защиты страны является только ядерный арсенал, а любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы.
Вручение Нобелевской премии мира 2025 г. состоялось 10 декабря в ратуше Осло. Лауреатом премии стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, однако она не присутствовала на церемонии.