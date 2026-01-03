Силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили два беспилотных летательных аппарата, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Об уничтожении первого дрона за вечер 3 января Собянин написал в 19:37, второго – в 19:47.
Собянин указал, что на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Дополнительных деталей мэр Москвы не привел.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО ВС России в период с 14:00 по 16:00 мск уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области.