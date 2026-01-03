Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили два беспилотных летательных аппарата, при помощи которых противник планировал атаковать Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Об уничтожении первого дрона за вечер 3 января Собянин написал в 19:37, второго – в 19:47.

Собянин указал, что на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Дополнительных деталей мэр Москвы не привел.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО ВС России в период с 14:00 по 16:00 мск уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её