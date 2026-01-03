Газета
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до семи

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил (ВС) России за вечер 3 января сбили уже семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), при помощи которых противник намеревался атаковать объекты на территории Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

О перехвате первого дрона он заявил в 19:37, седьмого – в 20:19. Дополнительной информации об инцидентах Собянин не привел, указав лишь, что на места падения обломков выехали сотрудники экстренных служб.

До этого Министерство обороны РФ заявило, что средства ПВО ВС России с 14:00 по 16:00 мск уничтожили три украинских дрона самолетного типа над Курской областью.

