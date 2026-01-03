Газета
Политика

Собянин: на подлете к Москве сбиты еще четыре БПЛА

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву», – написал он.

Дополнительной информации об инцидентах Собянин не привел, указав лишь, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

За вечер 3 января Собянин уже несколько раз сообщал об уничтожении беспилотников. По состоянию на 23:07 их количество достигло 16.

