Политика

CNN: Мадуро и его жену могут содержать в изоляции друг от друга

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес в следственном изоляторе «Метрополитен» в Бруклине будут содержаться как заключенные по специальным административным мерам. Это означает режим повышенной безопасности, и, возможно, изоляцию друг от друга. Об этом сообщает CNN.

Для Мадуро, который, по версии обвинения, привык к роскоши, это станет шоком, пишет издание. Изолятор «Метрополитен» давно критикуется за неудовлетворительные условия содержания, плохое состояние медицинской помощи и требует ремонта.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

