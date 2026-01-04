Газета
BZ: операция в Венесуэле стала серьезным сигналом для Киева

Ведомости

Военная операция США в Венесуэле вызвала в Украине не радость, а серьезную озабоченность, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на украинских военных. Украинские наблюдатели опасаются, что успех в Южной Америке может превратить конфликт на Украине во второстепенный для Вашингтона, а решительные действия США в Венесуэле подают Киеву недвусмысленный сигнал.

В украинском обществе растет депрессивный нарратив о том, что США получили карт-бланш на действия в других регионах мира. Это, по мнению некоторых, снижает заинтересованность Вашингтона в скорейшем завершении украинского конфликта.

Таким образом, как заключает издание, события в Венесуэле послали Киеву более тревожный геополитический сигнал, чем любые неудачи на переговорах или проблемы на фронте, усиливая общую атмосферу разочарования.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

