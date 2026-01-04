Великобритания и Франция ударили по складу оружия ИГ в Сирии
Великобритания и Франция осуществили авиаудары по подземным складам вооружений «Исламского государства» (ИГ
В операции были задействованы истребители RAF Typhoon FGR4, применившие управляемые авиабомбы Paveway IV. По предварительной оценке, цели успешно поражены. Как уточнили в ведомстве, нет признаков угрозы для мирного населения, а все участвовавшие в налете британские самолеты вернулись на базу.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что эта акция демонстрирует лидерство страны и решимость вместе с союзниками подавлять любое возрождение ИГ и его опасной идеологии на Ближнем Востоке.