Великобритания и Франция ударили по складу оружия ИГ в Сирии

Ведомости

Великобритания и Франция осуществили авиаудары по подземным складам вооружений «Исламского государства» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба британского министерства обороны. Удар был нанесен по подземному сооружению, обнаруженному разведкой к северу от Пальмиры.

В операции были задействованы истребители RAF Typhoon FGR4, применившие управляемые авиабомбы Paveway IV. По предварительной оценке, цели успешно поражены. Как уточнили в ведомстве, нет признаков угрозы для мирного населения, а все участвовавшие в налете британские самолеты вернулись на базу.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что эта акция демонстрирует лидерство страны и решимость вместе с союзниками подавлять любое возрождение ИГ и его опасной идеологии на Ближнем Востоке.

