Великобритания и Франция ударили по складу оружия ИГ в Сирии

Великобритания и Франция осуществили авиаудары по подземным складам вооружений «Исламского государства» (ИГ – организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба британского министерства обороны. Удар был нанесен по подземному сооружению, обнаруженному разведкой к северу от Пальмиры.