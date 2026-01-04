США отменили ограничения на авиаперелеты в Карибском регионе
Соединенные Штаты отменили введенные ранее ограничения на полеты в воздушном пространстве Карибского бассейна. Ограничения были сняты в полночь по восточному времени (08:00 мск), и авиакомпании начали готовиться к возобновлению рейсов с 4 января. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США закрыло воздушное пространство для американских перевозчиков из-за рисков, связанных с военной операцией против Венесуэлы, что привело к отмене сотен рейсов, уточняет Reuters.
Крупные авиакомпании, включая United Airlines и Delta Air Lines, заявили о планах возобновить выполнение рейсов в регион. Тем не менее, по оценкам экспертов, для полного возвращения к нормальным операциям авиакомпаниям потребуется несколько дней, так как в регионе остаются сотни пассажиров, чьи рейсы были отменены.
Помимо американских перевозчиков ограничения и отмены рейсов затронули также ряд европейских и южноамериканских авиакомпаний. FAA предупредило иностранных операторов об опасностях вблизи воздушного пространства Венесуэлы. Военная операция США, в ходе которой был задержан президент Николас Мадуро, привела к практически полной остановке коммерческого авиасообщения над территорией Венесуэлы.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.