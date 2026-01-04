The Guardian: cледующими целями США могут стать Иран и Дания

Успешная для США операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро может вдохновить Дональда Трампа на новые военные действия. По мнению издания, следующими целями могут стать Иран и Дания, против которых у Трампа уже есть планы и против которых он ранее высказывал угрозы, сообщает The Guardian.