The Guardian: cледующими целями США могут стать Иран и Дания
Успешная для США операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро может вдохновить Дональда Трампа на новые военные действия. По мнению издания, следующими целями могут стать Иран и Дания, против которых у Трампа уже есть планы и против которых он ранее высказывал угрозы, сообщает The Guardian.
В отношении Ирана Трамп в последние дни заявлял о готовности США оказать поддержку антиправительственным протестующим. Что касается Дании, то администрация американского президента неоднократно угрожала взять под контроль Гренландию «любыми необходимыми средствами». Эти угрозы уже привели к тому, что датская служба военной разведки недавно обозначила США как угрозу безопасности, что «немыслимо для страны-союзника по НАТО», пишет британсккое издание.
На своей пресс-конференции 3 января Трамп добавил Кубу в список стран, на которые он нацелен, предположив, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы». Госсекретарь Марко Рубио добавил, что Гавана должна быть «обеспокоена» событиями в Венесуэле.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.