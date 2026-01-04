NYT: при ударах США по Венесуэле погибли не менее 40 человек
В результате атаки США на Венесуэлу погибло не менее 40 человек, включая военнослужащих и мирных жителей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.
Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил, что среди американских войск погибших нет, но некоторые военнослужащие получили ранения.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.