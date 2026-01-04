SpaceX на месяц предоставила Венесуэле бесплатный спутниковый интернет Starlink
Компания SpaceX объявила о предоставлении Венесуэле доступа к спутниковой системе интернета Starlink до 3 февраля. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном аккаунте компании в социальной сети X.
В сообщении говорится, что Starlink предоставляет бесплатную услугу широкополосного интернета жителям Венесуэлы для обеспечения непрерывной связи. Эта мера принята на фоне военной операции США в стране.
Технология Starlink позволяет организовать высокоскоростной доступ в интернет практически в любой точке планеты. Компания не уточнила, будет ли срок действия бесплатного сервиса продлен после указанной даты.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.