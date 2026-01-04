Анархисты обесточили часть Берлина после поджога энергомоста

Часть Берлина осталась без электроснабжения после поджога объекта энергетической инфраструктуры на юго-западе города. В результате атаки около 45 000 домохозяйств с 3 января остаются без света и отопления, что при минусовых температурах привело к серьезным последствиям для социальной сферы, сообщает Bild.