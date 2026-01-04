Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Анархисты обесточили часть Берлина после поджога энергомоста

Ведомости

Часть Берлина осталась без электроснабжения после поджога объекта энергетической инфраструктуры на юго-западе города. В результате атаки около 45 000 домохозяйств с 3 января остаются без света и отопления, что при минусовых температурах привело к серьезным последствиям для социальной сферы, сообщает Bild.

Ответственность за нападение взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан». Соответствующее заявление поступило в полицию, его подлинность проверяется. Расследование ведет служба государственной безопасности. По данным властей, восстановление электроснабжения может затянуться до 8 января.

Из-за аварии были открыты пункты временного размещения, эвакуированы несколько учреждений по уходу за пожилыми людьми, школы и детские сады в пострадавших районах останутся закрытыми. Больницы работают в аварийном режиме, в жилых домах отключилось отопление, что создает угрозу для пожилых и болеющих жителей.

В опубликованном манифесте объемом около 2500 слов радикалы назвали атаку «общественно полезной» и призвали к дальнейшим диверсиям против энергетической инфраструктуры. При этом последствия для мирного населения они охарактеризовали как «сопутствующий ущерб».

По данным правоохранительных органов, «Вулкан» действует с 2011 г. и причастен к серии поджогов и саботажных акций против технической инфраструктуры в Берлине и Бранденбурге.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь