Анархисты обесточили часть Берлина после поджога энергомоста
Часть Берлина осталась без электроснабжения после поджога объекта энергетической инфраструктуры на юго-западе города. В результате атаки около 45 000 домохозяйств с 3 января остаются без света и отопления, что при минусовых температурах привело к серьезным последствиям для социальной сферы, сообщает Bild.
Ответственность за нападение взяла на себя леворадикальная анархистская группировка «Вулкан». Соответствующее заявление поступило в полицию, его подлинность проверяется. Расследование ведет служба государственной безопасности. По данным властей, восстановление электроснабжения может затянуться до 8 января.
Из-за аварии были открыты пункты временного размещения, эвакуированы несколько учреждений по уходу за пожилыми людьми, школы и детские сады в пострадавших районах останутся закрытыми. Больницы работают в аварийном режиме, в жилых домах отключилось отопление, что создает угрозу для пожилых и болеющих жителей.
В опубликованном манифесте объемом около 2500 слов радикалы назвали атаку «общественно полезной» и призвали к дальнейшим диверсиям против энергетической инфраструктуры. При этом последствия для мирного населения они охарактеризовали как «сопутствующий ущерб».
По данным правоохранительных органов, «Вулкан» действует с 2011 г. и причастен к серии поджогов и саботажных акций против технической инфраструктуры в Берлине и Бранденбурге.