Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Дежурные силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города опубликовал сообщение о сбитой воздушной цели в 15:39 мск. По его словам, на месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Минобороны России сообщало, что с 10:00 до 13:00 мск 4 января силы ПВО сбили 11 беспилотников над регионами РФ. В ночь на 4 января над субъектами РФ было ликвидировано 90 украинских БПЛА, а с 7:00 до 9:00 мск - еще 42 воздушные цели. Утром Росавиация ограничивала работу столичного аэропорта «Внуково».

