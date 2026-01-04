Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Минобороны России сообщало, что с 10:00 до 13:00 мск 4 января силы ПВО сбили 11 беспилотников над регионами РФ. В ночь на 4 января над субъектами РФ было ликвидировано 90 украинских БПЛА, а с 7:00 до 9:00 мск - еще 42 воздушные цели. Утром Росавиация ограничивала работу столичного аэропорта «Внуково».