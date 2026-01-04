Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву дрона

Министерство обороны РФ сообщало, что 4 января с 10:00 до 13:00 по московскому времени силами ПВО были сбиты 11 беспилотников в разных регионах страны. В ночь на 4 января уничтожили 90 украинских дронов, а с 7:00 до 9:00 того же дня – еще 42 воздушные цели.