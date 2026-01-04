Газета
Силы ПВО уничтожили еще два летевших на Москву дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), при помощи которых противник планировал атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

На этом фоне официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на работу столичного аэропорта «Внуково».

Министерство обороны РФ сообщало, что 4 января с 10:00 до 13:00 по московскому времени силами ПВО были сбиты 11 беспилотников в разных регионах страны. В ночь на 4 января уничтожили 90 украинских дронов, а с 7:00 до 9:00 того же дня – еще 42 воздушные цели.

