Главная / Политика /

Системы ПВО отразили атаку семи БПЛА на Москву

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 16:17 мск в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных службы, добавил он.

В 16:12 мск он сообщил об уничтожении шести БПЛА. Всего за 40 минут было сбито 16 дронов.

На этом фоне официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на работу столичного аэропорта «Внуково».

