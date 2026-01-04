Системы ПВО отразили атаку семи БПЛА на Москву
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 16:17 мск в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают сотрудники экстренных службы, добавил он.
В 16:12 мск он сообщил об уничтожении шести БПЛА. Всего за 40 минут было сбито 16 дронов.
На этом фоне официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на работу столичного аэропорта «Внуково».