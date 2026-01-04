Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он написал в своем Telegram-канале в 16:57 мск.

В 16:39 мск он рассказал о двух сбитых дронах.

В 16:17 мск Собянин сообщил о семи уничтоженных дронах. Всего было сбито 23 дрона на подлете к Москве за последний час.

На фоне попыток атак украинских дронов были введены ограничения на работу аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково».

