Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Дежурные силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал о сбитых БПЛА в 20:12 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее 4 января Собянин сообщил в общей сложности о 36 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Воздушная гавань «Внуково» уже вернулась к штатной работе.

