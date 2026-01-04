Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника
Дежурные силы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города проинформировал о сбитых БПЛА в 20:12 мск. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее 4 января Собянин сообщил в общей сложности о 36 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Воздушная гавань «Внуково» уже вернулась к штатной работе.