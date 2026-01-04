Собянин заявил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России уничтожили очередной беспилотник, при помощи которого противник планировал атаковать Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Сообщение об инциденте он опубликовал в 20:56. На месте падения обломков дрона находятся сотрудники экстренных служб.
Вечером 4 января Собянин неоднократно сообщал о перехвате летевших на Москву дронов, общее количество уничтоженных за день беспилотников уже приблизилось к 40. На этом фоне в ряде аэропортов Московского региона вводились ограничения.