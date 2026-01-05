Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника
В ночь на 5 января средства российской противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. Воздушные цели перехвачены в период с 23:00 до 07:00 мск, сообщило Минобороны РФ.
Два беспилотных аппарата были сбиты над Московским регионом, один из них летел непосредственно на Москву. Еще один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области.
4 января Собянин сообщал в общей сложности о 40 сбитых беспилотниках, летевших на Москву. Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Жуковский», «Домодедово» и «Внуково». «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Воздушная гавань «Внуково» уже вернулась к штатной работе.