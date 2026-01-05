Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию

Президент США Дональд Трамп намекнул, что военные действия могут быть распространены на Колумбию, заявив, что эта страна «очень больна» и ею руководит «больной человек», который производит и продает кокаин в США. Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп добавил, что этот человек «не будет заниматься этим долго». Когда его напрямую спросили, означает ли это возможную операцию в Колумбии, Трамп ответил: «Звучит неплохо для меня». Об этом сообщает CNN.