Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию
Президент США Дональд Трамп намекнул, что военные действия могут быть распространены на Колумбию, заявив, что эта страна «очень больна» и ею руководит «больной человек», который производит и продает кокаин в США. Выступая перед журналистами на борту Air Force One, Трамп добавил, что этот человек «не будет заниматься этим долго». Когда его напрямую спросили, означает ли это возможную операцию в Колумбии, Трамп ответил: «Звучит неплохо для меня». Об этом сообщает CNN.
Американский президент также заявил, что «Мексика должна взяться за ум», поскольку через ее территорию поступают наркотики и США «придется что-то с этим делать». Он отметил, что неоднократно предлагал помощь американских войск президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, но она «немного боится». Эти заявления прозвучали на фоне успешной, по мнению Трампа, операции в Венесуэле, которая, очевидно, укрепила его уверенность.
Кроме того, Трамп повторил свое заявление о том, что Куба, по его мнению, «просто рухнет» сама и США не нужно предпринимать для этого никаких действий. Он подчеркнул, что задача Вашингтона – обеспечивать, чтобы окружающие страны были «жизнеспособны и успешны», а их нефть могла свободно поступать на рынок, что снижает цены и выгодно для Соединенных Штатов.